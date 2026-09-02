ua en ru
Ср, 02 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Тайвань замовляє рекордну партію дронів V-BAT для протидії Китаю: їх застосовували в Україні

10:51 02.09.2026 Ср
5 хв
Чим дрон V-BAT, який уже застосовувався в бойових умовах в Україні, посилить тайванський флот у протистоянні з Китаєм?
aimg Лев Шевченко
Тайвань замовляє рекордну партію дронів V-BAT для протидії Китаю: їх застосовували в Україні Фото: дрон V-BAT (U. S. Marine Corps)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Військово-морські сили Тайваню до 2029 року отримають 280 американських безпілотників вертикального зльоту й посадки V-BAT виробництва Shield AI.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.

Скільки дронів і коли отримає Тайвань

Постачання розподілене на чотири роки: 40 дронів (14,3% замовлення) у 2026 році, 110 (39,3%) у 2027-му, 64 (22,9%) у 2028-му та 66 (23,6%) у 2029-му.

До кінця 2027 року Тайвань матиме на озброєнні 150 апаратів - понад половину (53,6%) від загального обсягу замовлення, решта 130 одиниць надійдуть у 2028–2029 роках.

Разом із дронами Тайвань отримає 140 систем керування та 82 транспортні засоби - по два безпілотники на одну станцію керування та по 3,4 дрона на одну одиницю транспорту. Паралельно Тайвань фінансує ще одну програму - закупівлю 32 розвідувальних БпЛА Albatross II виробництва NCSIST за 16,78 млрд нових тайванських доларів.

Читайте також: Федоров анонсував створення власної оборонної компанії: хто перший інвестор

Навіщо Тайваню розподілена мережа дронів

Тайванський флот планує передати V-BAT надводним бойовим групам і підрозділам берегової оборони, аби ті мали власні засоби розвідки й цілевказання, не залежачи повністю від берегових РЛС, аеродромів чи великих пілотованих літаків.

Значення має не лише кількість дронів, а обсяг закупленого супровідного обладнання, який дозволяє розосередити апарати як мобільні підрозділи по флоту й узбережжю, а не експлуатувати їх з однієї централізованої бази.

V-BAT, відомий також під позначенням MQ-35A, - безпілотник типу "тейлситтер" вагою 75 кг, розмахом крил 3,8 м і висотою 2,9 м, з максимальною швидкістю 90 км/год і стелею 5486 м.

Що змінилось у новій модифікації

Конфігурація Block 5.3, представлена у квітні 2025 року, замінила бензиновий двигун на 33-сильний двигун на важкому паливі, сумісний із JP-5 - авіаційним паливом, яке зазвичай є на борту військових кораблів, що спрощує обслуговування на флоті.

Це ж оновлення збільшило максимальне корисне навантаження з 11,3 кг до 18,1 кг (приріст 6,8 кг, або 60%), а більші паливні баки дозволили довести тривалість польоту з оптико-електронним навантаженням до понад 12 годин.

Приріст навантаження важливий, бо 18,1 кг дозволяє встановлювати не лише одну оптичну турель, а й комбінації обладнання зв'язку, радара, навігації, цілевказання чи радіоелектронної розвідки в межах доступних ваги та потужності апарата.

За наявності супутникового зв'язку та навантаження 9,1 кг заявлена дальність польоту в один бік сягає 648 морських миль (1200 км) - це не бойовий радіус, оскільки реальна морська місія має враховувати паливо на переліт туди, патрулювання, повернення й резерв, однак цифра показує здатність апарата обмінювати час патрулювання на дальність перельоту.

Як керують дроном

Для ближнього керування ретрансляційний радіозв'язок забезпечує пряму видимість на відстані 139 км, а фазовані антенні решітки збільшують цю відстань до 180 км, тоді як супутниковий зв'язок дає можливість керування поза межами прямої видимості.

Розгорнути й підготувати дрон до польоту можуть щонайменше двоє операторів менш ніж за 30 хвилин, а для вертикальної посадки потрібна площадка приблизно 4,6 на 4,6–4,7 м - це дозволяє експлуатувати апарат із палуби корабля, прибережної дороги чи будь-якої іншої невеликої розчищеної ділянки без злітно-посадкової смуги, катапульти чи аеростатного тросу, необхідних більшим безпілотникам літакового типу.

Набір корисного навантаження виходить за межі суто оптико-електронного спостереження: серед доступних варіантів - EO/IR турелі, радар із синтезованою апертурою, система автоматичної ідентифікації суден (AIS), система ViDAR, супутниковий зв'язок, обладнання захисту від глушіння GNSS, GNSS з M-кодом, лазерні далекоміри, лазерні цілевказівники та системи радіотехнічної розвідки — загалом дрон здатен подавати на корисне навантаження до 600 Вт потужності.

Як V-BAT випробовували в Україні

Конкретний приклад застосування V-BAT в умовах, коли супутникова навігація й зв'язок активно пригнічуються, дала Україна. Дрон почав бойові випробування тут у червні 2024 року - проти російських військ, які масштабно застосовували глушіння GPS і засоби радіоелектронного придушення зв'язку.

Під час експерименту в серпні 2024 року V-BAT шукали позиції зенітно-ракетних комплексів РФ і передавали цільову інформацію, яку згодом використовували для ударів HIMARS.

В одній із місій дрон працював на відстані близько 100 км за лінією фронтового поясу радіоелектронної боротьби, розшукуючи мобільний зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" - тобто застосовувався не як засіб ближньої розвідки над своїми позиціями, а був виведений за межі основного поясу РЕБ для пошуку рухомої цілі протиповітряної оборони, яка сама могла загрожувати більшим розвідувальним безпілотникам.

Навігаційна архітектура V-BAT включає візуальну одометрію, що дозволяє апарату оцінювати власне позиціювання без безперервного прийому сигналу GPS.

Це має пряме значення для цілевказання: безпілотник, який виявив пускову установку "Бук", але втратив упевненість у власних координатах, не може надійно видати дані, достатньо точні для дальнього удару у відповідь.

Система автономності Hivemind включає оцінку стану, картографування, супроводження об'єктів, планування завдань, поведінки й руху - це скорочує обсяг ручного керування, яке інакше проходило б через потенційно заглушений радіоканал.

Раніше повідомлялось, що компанія Stellarion пройшла кодифікацію Міністерства оборони для оптоволоконного FPV-дрона Deadliner Q15-30 з дальністю до 30 км, вагою корисного навантаження до 3 кг і часом польоту щонайменше 30 хвилин.

Після кодифікації модель стане доступною для замовлення підрозділами Сил оборони через Brave1 Market та DOT-Chain. За даними виробника, компанія паралельно готує до кодифікації версії Deadliner з дальністю 35 та 40 км, аби розширити вибір дронів під різні бойові завдання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дрони Тайвань Miltech
Новини
У Києві почалася пожежа після атаки РФ
У Києві почалася пожежа після атаки РФ
Аналітика
Удар по "харчових ланцюгах". Чому товари в Україні дорожчають навіть без дефіциту
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Удар по "харчових ланцюгах". Чому товари в Україні дорожчають навіть без дефіциту