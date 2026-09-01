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Федоров анонсировал создание собственной оборонной компании: кто первый инвестор

20:00 01.09.2026 Вт
3 мин
Какую оборонную компанию запускает эксминистр Федоров и при чем здесь CEO Palantir?
aimg Лев Шевченко
Федоров анонсировал создание собственной оборонной компании: кто первый инвестор Фото: Михаил Федоров (Telegram-канал FEDOROV)
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Эксминистр обороны Украины Михаил Федоров запускает собственную defense tech-компанию. Ее первым ключевым инвестором станет CEO Palantir Алекс Карп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз и сообщение Федорова .

Что известно о компании и что заявил Карп о поддержке проекта

Главная цель компании: "усиливать Украину и разрабатывать оборонные технологии, которые помогут сделать будущее более безопасным для всего мира", сообщили у Федорова.

Карп объявил о поддержке проекта во время встречи с Федоровым в офисе Palantir в Вашингтоне 31 августа. CEO Palantir отметил, что работает вместе с эксминистром обороны Украины уже пять лет и его очень вдохновляет то, чего удалось достичь Федорову и украинцам.

"Ты и твои коллеги запускаете компанию, которая, по моему мнению, будет иметь определяющее значение для мира, превращая ваши знания и понимание современной войны в продукт для стран-союзников. И если мы сможем вам в этом помочь, для нас это будет большой честью", - сказал Карп в совместном видео с Федоровым, записанном в офисе Palantir.

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Какую цель ставит перед новой компанией Федоров

Федоров отметил, что цель компании – использовать опыт и экспертизу, которые он получил во время технологической трансформации оборонной сферы Украины, для создания новых технологий с глобальным потенциалом.

Федоров сказал, что Украина будет оставаться для него приоритетом.

По его словам, во время полномасштабной войны его команда получила уникальный опыт работы с оборонными технологиями в Украине и своими глазами увидела, как технологии трансформируют современную войну. Теперь они хотят использовать этот опыт для создания технологий, которые будут усиливать Украину, помогать союзникам Украины и в конечном итоге будут делать мир более безопасным.

Объявляя о запуске проекта, Федоров добавил: "Мы создаем собственную defense tech-компанию. Алекс Карп, CEO Palantir, станет ее первым ключевым инвестором. Наш новый амбициозный проект будет усиливать Украину и поможет сделать будущее более безопасным для всего мира".

Более подробная информация о компании, ее технологическом фокусе и инвестиционных планах будет объявлена позже.

Михаил Федоров возглавлял Министерство обороны с января по июль 2026 года, после чего продолжил работать над международными оборонно-технологическими проектами. В конце августа он согласился стать советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто по оборонным инновациям.

Еще раньше, в середине августа, Федоров призвал провести выборы во время войны, что вызвало политическую дискуссию – в Офисе президента такую идею назвали нереалистичной на фоне российских атак.

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