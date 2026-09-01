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Производитель дронов рассказал о новом FPV на оптоволокне: летит на 30 км

17:02 01.09.2026 Вт
2 мин
Что известно о дроне от Stellarion, который смогут получить Силы обороны после кодификации?
aimg Лев Шевченко
Производитель дронов рассказал о новом FPV на оптоволокне: летит на 30 км Фото: Deadliner Q15-30 (Stellarion)
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Оптоволоконный FPV-дрон Deadliner Q15-30 прошел кодификацию Министерства обороны Украины. Новая модель рассчитана на дальность до 30 км и в ближайшее время станет доступна для заказа подразделениями Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании Stellarion.

Характеристики Deadliner Q15-30

Дрон способен выполнять миссии на расстоянии до 30 км и нести полезную нагрузку до 3 кг. Время полета составляет не менее 30 минут, крейсерская скорость – 65 км/ч, максимальная – 110 км/ч.

Камера с дневной и тепловой съемкой позволяет применять дрон круглосуточно, а выбор аналоговой или цифровой конфигурации видеоканала позволяет адаптировать модель под конкретные задачи подразделения.

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Кодификация открывает путь на Brave1 и DOT-Chain

Кодификация Deadliner Q15-30 означает, что дрон можно будет закупать для Сил обороны через государственные площадки Brave1 Market и DOT-Chain – ожидается, что заказ станет возможным в ближайшие недели.

"Сейчас работаем над кодификацией моделей Deadliner с дальностью 35 и 40 км, чтобы дать подразделениям более широкий выбор дронов для разных боевых задач", - сообщил представитель Stellarion.

Украинские производители беспилотных систем в течение августа 2026 регулярно представляли новые модели FPV-дронов на фоне растущего спроса Сил обороны на технику, устойчивую к радиоэлектронной борьбе.

В частности, компания BlueBird Tech в конце августа представила модульную платформу "Бебрадрон КИТ", разработанную на основе боевого планера "Бебрадрон" для инженерных команд, которым нужна гибкость в выборе оборудования.

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