Война в Украине

Тайвань зафиксировал почти 60 самолетов и 10 кораблей Китая вблизи острова

Фото: Тайвань зафиксировал самолеты и корабли Китая (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Тайвань зафиксировал всплеск активности армии Китая. Возле острова заметили 57 самолетов и 10 кораблей Народно-освободительная армия Китая (НОАК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Тайваня в X (Twitter).

По состоянию на 6:00 8 августа тайваньские военные обнаружили 57 самолетов, шесть судов и четыре корабля ВМС и Береговой охраны Китая, которые оперировали вокруг Тайваня.

Как отмечается, 38 китайских воздушных судов, среди которых истребители, бомбардировщики, самолеты поддержки и беспилотники, пересекли срединную линию Тайваньского пролива - неофициальную границу между материком и островом.

Воздушные средства вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня, опасно приблизившись к острову со всех сторон.

В Минобороны Тайваня добавили, что нарушения китайскими военными воздушного пространства или вхождения в прилегающие к острову морские районы не было.

 

Что известно о конфликте между Китаем и Тайванем

Китай считает Тайвань частью своей территории и не признает независимость его правительства, называя его сепаратистским. Но Тайвань настаивает, что является суверенным государством с собственной политической системой.

Пекин регулярно проводит военные учения в районе Тайваньского пролива, имитируя блокаду острова и возможные сценарии вторжения.

Кроме того, власти Китая неоднократно заявляли, что не исключают применения силы для "воссоединения" с Тайванем.

