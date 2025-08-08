Тайвань зафиксировал почти 60 самолетов и 10 кораблей Китая вблизи острова

Тайвань зафиксировал всплеск активности армии Китая. Возле острова заметили 57 самолетов и 10 кораблей Народно-освободительная армия Китая (НОАК).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Тайваня в X (Twitter).
По состоянию на 6:00 8 августа тайваньские военные обнаружили 57 самолетов, шесть судов и четыре корабля ВМС и Береговой охраны Китая, которые оперировали вокруг Тайваня.
Как отмечается, 38 китайских воздушных судов, среди которых истребители, бомбардировщики, самолеты поддержки и беспилотники, пересекли срединную линию Тайваньского пролива - неофициальную границу между материком и островом.
Воздушные средства вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня, опасно приблизившись к острову со всех сторон.
В Минобороны Тайваня добавили, что нарушения китайскими военными воздушного пространства или вхождения в прилегающие к острову морские районы не было.
Китай считает Тайвань частью своей территории и не признает независимость его правительства, называя его сепаратистским. Но Тайвань настаивает, что является суверенным государством с собственной политической системой.
Пекин регулярно проводит военные учения в районе Тайваньского пролива, имитируя блокаду острова и возможные сценарии вторжения.
Кроме того, власти Китая неоднократно заявляли, что не исключают применения силы для "воссоединения" с Тайванем.