RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Тайвань зафиксировал второе за неделю "боевое" патрулирования Китая возле острова

06:22 26.05.2026 Вт
2 мин
Что известно о присутствии Китая возле Тайваня?
aimg Эдуард Ткач
Фото: на Тайване говорят, что в первой "цепи островов" уже 100 кораблей Китая (Getty Images)

Тайвань в понедельник направил корабли и истребители для наблюдения за вторым за неделю китайским боевым патрулированием вблизи острова.

Вчера 25 мая вечером в Минобороны Тайваня рассказали, что обнаружили 21 самолет Китая, включая истребители J-16 и беспилотники, которые действовали вокруг острова. Согласно заявлению, самолеты КНР вместе с военными кораблями проводили "совместное патрулирование для поддержания боевой готовности".

В прошлый вторник Китай провел аналогичное "патрулирование".то произошло за день до того, как президент Тайваня Лай Чинте отметил вторую годовщину своего пребывания в должности. Известно, что Пекин ненавидит Лая как "сепаратиста" и отклонил многочисленные его предложения о переговорах.

На прошедших выходных на Тайване заявили, что их береговая охрана столкнулась с кораблем китайской береговой охраны около островов Пратас, которые стратегически расположены в северной части Южно-Китайского моря.

В частности, генсек Совета нацбезопасности Тайваня Джозеф Ву рассказал в соцсетях о 100 китайских судах, которые, по его словам, в настоящее время находятся в "первой цепи островов". Речь о районе, который простирается от Японии через Тайвань и до Филиппин.

Что еще важно знать

Важно отметить, что Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою территорию и почти ежедневно совершает облеты острова. Однако Тайбэй отвергает претензии Пекина на суверенитет над островом.

На данный момент Тайвань находится в состоянии повышенный готовности к дальнейшим действиям Китая. Это произошло после того, как лидер КНР Си Цзиньпином обсудил вопрос острова с президентом США Дональдом Трампом.

К слову, Трамп после встречи с Си Цзиньпином заявил, что не поддерживает провозглашение независимости Тайваня и хочет избежать эскалации в отношениях с Китаем.

Также известно, что во время саммита лидер Китая предупредил, что "неправильные решения по Тайваню" могут привести к конфликтам между КНР и США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КитайТайвань