Тайвань зафиксировал второе за неделю "боевое" патрулирования Китая возле острова

Тайвань в понедельник направил корабли и истребители для наблюдения за вторым за неделю китайским боевым патрулированием вблизи острова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Вчера 25 мая вечером в Минобороны Тайваня рассказали, что обнаружили 21 самолет Китая, включая истребители J-16 и беспилотники, которые действовали вокруг острова. Согласно заявлению, самолеты КНР вместе с военными кораблями проводили "совместное патрулирование для поддержания боевой готовности".
В прошлый вторник Китай провел аналогичное "патрулирование".то произошло за день до того, как президент Тайваня Лай Чинте отметил вторую годовщину своего пребывания в должности. Известно, что Пекин ненавидит Лая как "сепаратиста" и отклонил многочисленные его предложения о переговорах.
На прошедших выходных на Тайване заявили, что их береговая охрана столкнулась с кораблем китайской береговой охраны около островов Пратас, которые стратегически расположены в северной части Южно-Китайского моря.
В частности, генсек Совета нацбезопасности Тайваня Джозеф Ву рассказал в соцсетях о 100 китайских судах, которые, по его словам, в настоящее время находятся в "первой цепи островов". Речь о районе, который простирается от Японии через Тайвань и до Филиппин.
Важно отметить, что Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою территорию и почти ежедневно совершает облеты острова. Однако Тайбэй отвергает претензии Пекина на суверенитет над островом.
На данный момент Тайвань находится в состоянии повышенный готовности к дальнейшим действиям Китая. Это произошло после того, как лидер КНР Си Цзиньпином обсудил вопрос острова с президентом США Дональдом Трампом.
К слову, Трамп после встречи с Си Цзиньпином заявил, что не поддерживает провозглашение независимости Тайваня и хочет избежать эскалации в отношениях с Китаем.
Также известно, что во время саммита лидер Китая предупредил, что "неправильные решения по Тайваню" могут привести к конфликтам между КНР и США.