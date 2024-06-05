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Тайвань запретил поставки сырья для производства боеприпасов в РФ и Беларусь

Тайвань, Среда 05 июня 2024 20:49
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Тайвань запретил поставки сырья для производства боеприпасов в РФ и Беларусь Архивное фото: Тайвань ужесточил санкции против РФ и Беларуси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В правительстве Тайваня решили запретить экспорт нитроцеллюлозной продукции в Россию и Беларусь для недопущения ее использования в оружии РФ. Он вступит в силу с 14-го числа.

Об этом заявило Минэкономики Тайваня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Central News Agency.

"Поскольку в стране есть только один производитель нитроцеллюлозы с содержанием азота ниже 12,2%, а основными странами-экспортерами являются США и Япония, влияние нового контроля не будет значительным", - пишут журналисты.

После запрета 8 марта этого года в Россию и Беларусь экспорта 77 станков, таких как электроэрозионные машины, Управление международной торговли Министерства экономики добавило нитроцеллюлозную продукцию для запрета экспорта в Россию.

Чиновники объяснили, что нитроцеллюлоза является ключевым компонентом бездымного пороха, и что как в ЕС, так и в США существует экспортный контроль над ней.

Власти закрыли лазейку

"Тайвань изначально имел экспортный контроль над нитроцеллюлозой с содержанием азота более 12,2%, а добавление нитроцеллюлозы с содержанием азота менее 12,2% на этот раз имеет целью усилить контроль, чтобы не стать лазейкой в международном контроле", - говорится в материале.

При этом только Taiwan Nitro Co производит нитроцеллюлозу с содержанием азота менее 12,2%, которая в основном продается в США, Японию и Вьетнам и используется как клей для металла, дерева, кожи, поэтому новая спецификация контроля не окажет значительного влияния на тайваньские заводы.

РФ ищет нитроцеллюлозу для военных целей

Нитроцеллюлозу активно используют для производства снарядов, а в мире наблюдается определенный дефицит этого сырья из-за резкого скачка спроса на него.

Недавно NHK сообщало, чтоКитай резко увеличил в РФ экспорт нитроцеллюлозы, а в США озабочены экспортом Пекином материалов двойного назначения в Москву.

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