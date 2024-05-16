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Китай резко увеличил поставки в Россию сырья для производства боеприпасов, - СМИ

Четверг 16 мая 2024 21:42
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Китай резко увеличил поставки в Россию сырья для производства боеприпасов, - СМИ Архивное фото: Китай увеличил поставки в Россию сырья для производства боеприпасов (Минобороны РФ)
Автор: Дмитрий Браславский

Китай резко увеличил в Россию экспорт нитроцеллюлозы. Это материал двойного назначения, который можно использовать для производства боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Издание указывает, что это произошло после начала вторжения в Украину. Журналисты проанализировали данные, опубликованные таможенными органами Китая за 2015 год. Выяснилось, что в период с 2015 по 2021 год экспорт нитроцеллюлозы в Россию практически не осуществлялся. В то же время экспорт резко увеличился с мая 2022 года.

"В 2022 году Китай экспортировал в Россию чуть более 700 тонн нитроцеллюлозы. В 2023 году этот объем увеличился почти вдвое и превысил 1300 тонн. С января по март текущего года было экспортировано около 110 тонн", - пишет издание.

При этом Пекин экспортирует нитроцеллюлозу и в другие страны, но США обеспокоены экспортом Китаем материалов двойного назначения в Россию.

Россия увеличила импорт нитроцеллюлозы

Ранее The Wall Street Journal писало, что Россия увеличила закупки нитроцеллюлозы, критически важной для производства артиллерийских боеприпасов, у предприятий США, Германии и Тайваня.

Журналисты установили, что это происходило благодаря компании Турции. В то же время другие страны испытывают дефицит нитроцеллюлозы, что замедляет поставки Украине артснарядов.

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