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Тайвань выделит Украине финпомощь: на что пойдут деньги

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 16:56
Тайвань выделит Украине финпомощь: на что пойдут деньги Фото: министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву (apnews.com)
Автор: Иван Носальский

Тайвань передаст 6 миллионов долларов на восстановление украинских городов от последствий вторжения России. Больше всего денег получит Харьков.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом в телефонном разговоре с мэром Харькова Игорем Тереховым заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

Глава тайваньского МИД рассказал, что Харьков получит 2 миллиона долларов на восстановление города. Еще по 500 тысяч долларов будет передано Чернигову, Николаеву, Сумам и Запорожью. При этом Ву не рассказал, на что пойдут еще 2 млн долларов.

По словам чиновника, деньги будут направлены на восстановление школ и цивильной инфраструктуры вышеперечисленных городов.

Напомним, ранее стало известно, что министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил о помощи для Киева в размере 8 млн долларов. О выделении средств он сообщил в ходе разговора с мэром Киева Виталием Кличко.

Также мы писали, что Тайвань ввел санкции против Беларуси по причине ее "активного участия" во вторжении России в Украину. Ограничительные меры направлены на экспорт в страну 57 высокотехнологичных товаров.

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