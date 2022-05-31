Тайвань выделит Украине финпомощь: на что пойдут деньги

Тайвань передаст 6 миллионов долларов на восстановление украинских городов от последствий вторжения России. Больше всего денег получит Харьков.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом в телефонном разговоре с мэром Харькова Игорем Тереховым заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.