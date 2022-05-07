Тайвань ввів санкції проти Білорусі за "активну участь" у вторгненні РФ в Україну
Тайвань ввів санкції проти Білорусі через її "активну участь" у вторгненні Росії в Україну. Обмежувальні заходи спрямовані на експорт в країну 57 високотехнологічних товарів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства економіки Тайваню.
Зазначимо, що подібні санкції Тайбей застосовував і щодо РФ на початку квітня.
"Зважаючи на активну участь Білорусі у вторгненні Росії в Україну, з метою участі в міжнародному співробітництві вжито заходів контролю щодо Білорусі", - йдеться в заяві відомства.
Напередодні в МЗС Тайваню анонсували негайне введення заборони на експорт високотехнологічної продукції в Білорусь за її роль у вторгненні Росії в Україну.
"Уряд Китайської Республіки (Тайвань) засуджує Білорусь за допомогу вторгненню Москви, дозволивши російським військам проводити військові навчання на своїй території поблизу кордону з Україною до початку вторгнення 24 лютого", - йдеться в заяві відомства.
Санкціоновані предмети включають спеціальне телекомунікаційне обладнання, Частини інтегральних схем і частотно-регульовані приводи подвійного цивільного і військового призначення.
Додамо, що за даними торгового бюро, в 2021 році Тайвань експортував до Білорусі товарів на суму 19,4 млн доларів США, що становить 0,004 відсотка від загального обсягу експорту країни в тому році.
Нагадаємо, раніше у квітні Тайвань вирішив направити Києву допомогу в розмірі 8 мільйонів доларів.
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