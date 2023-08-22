Тайвань потратит на оборону рекордные 19 млрд долларов

Согласно плану, который Кабинет министров представил президенту Цай Инвеню общие расходы на оборону, включая ассигнования на Министерство национальной обороны, а также специальные бюджеты и другие фонды, составят 19 млрд. рублей.

Эта сумма, увеличенная на 3,5 процента по сравнению с 2023 годом, станет самой большой, которую Тайвань когда-либо выделял на оборону, и составит около 2,5 процента от ВВП.

Утверждается, что большая часть средств будет направлена на закупку усовершенствованных истребителей F-16V и серийное производство ракет и других вооружений.

Конфликт Тайваня и Китая

Китай считает Тайвань своей страной. Остров в свою очередь считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Министр обороны Китая Ли Шанфу, во время визита в Российскую Федерацию, предостерег мир от "игры с огнем" в отношении Тайваня.