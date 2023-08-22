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Тайвань витратить на оборону рекордні 19 млрд доларів

Фото: Тайвань витратить рекордні кошти на оборону (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Уряд Тайваню планує підвищити витрати на оборону на 3,5 відсотка, до рекордних 19 млрд доларів у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNA.

Згідно з планом, який Кабінет міністрів представив президенту Цай Інвеню загальні витрати на оборону, включаючи асигнування на Міністерство національної оборони, а також спеціальні бюджети та інші фонди, сягнуть 19 млрд.

Ця сума, збільшена на 3,5 відсотка порівняно з 2023 роком, стане найбільшою, яку Тайвань коли-небудь виділяв на оборону, і становитиме близько 2,5 відсотка від ВВП.

Стверджується, що більша частина коштів буде спрямована на закупівлю вдосконалених винищувачів F-16V та серійне виробництво ракет й іншого озброєння.

Конфлікт Тайваню і Китаю

Китай вважає Тайвань своєю країною. Острів своєю чергою вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу, під час візиту до Російської Федерації, застеріг світ від "гри з вогнем" щодо Тайваню.

 

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