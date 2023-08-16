Министр обороны Китая, во время визита в РФ, предостерег мир от "игры с огнем" по Тайваню
Министр обороны Китая Ли Шанфу, во время визита в Российскую Федерацию, предостерег мир от "игры с огнем" в отношении Тайваня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Во время выступления на конференции по безопасности, Шанфу заявил, что попытки "использовать Тайвань для сдерживания Китая непременно закончатся провалом", завуалированно намекая на США.
Как пишет издание, комментарии Ли перекликаются с предыдущими заявлениями китайских официальных лиц, однако место его выступления сыграло несколько символическое значение, учитывая полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины.
Визит Ли в Россию
По приглашению от министра обороны РФ Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина, Ли, в период с 14 по 19 августа посетит Россию и Белоруссию, где встретится с лидерами страны и начальниками белорусской армии.
Вопросы Тайваня
Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под контролем Пекина. Остров в свою очередь считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.
В частности Пекин неоднократно критиковал Вашингтон за взаимодействие с островом, с которым последний не имеет официальных дипломатических связей, в том числе за продажу американского оружия Тайбэю.
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