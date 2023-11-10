Командующий армией США сомневается в планах Си Цзиньпина захватить Тайвань силой

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун сомневается в планах Пекина попытаться захватить Тайвань военным путем. Эти комментарии ослабляют напряженность в отношении острова непосредственно перед встречей президента Джо Байдена с китайским лидером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Я действительно думаю, что Си Цзиньпин не обязательно хочет захватить Тайвань силой. Он постарается использовать для этого другие способы", - скал Браун журналистам в Токио.

Браун добавил, что он написал своему китайскому коллеге генералу Лю Чжэньли, чтобы установить линии связи, но еще не взаимодействовал с ним напрямую. "Если представится такая возможность, я обязательно приму участие", - сказал Браун.

Неясно, когда Браун отправил письмо. В сентябре он был утвержден на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Ситуация вокруг Тайваня

Тайвань стал одним из крупнейших спорных пунктов в китайско-американских отношениях. За последний год Пекин дважды проводил крупные военные учения вокруг острова, президент Тайваня Цай Инвэнь встречалась с высокопоставленными американскими законодателями, а Байден неоднократно заявлял, что США защитят демократию 23 млн человек, если она подвергнется нападению.

Обе страны недавно обвинили друг друга в военных провокациях в Южно-Китайском море к югу от Тайваня, который Пекин считает своим. Эти действия повышают риск конфликта. Ситуация усугубляется разрывом Китаем ключевых военных связей с США из-за того, что бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань в августе 2022 года.

Хотя Китай часто использует пламенную риторику в отношении Тайваня и не отказывается от применения силы для подчинения острова, он заявляет, что предпочитает другие средства. В марте бывший премьер-министр Ли Кэцян заявил, что его страна должна "продвигать процесс мирного воссоединения Китая".

Официальные лица в Тайбэе заявили, что сомневаются в планах Китая вторгнуться в ближайшее время, а после того, как Россия напала на Украину в начале 2022 года.

Встреча Байдена с Си Цзиньпином

Тайвань, вероятно, будет среди тем, обсуждаемых, когда Си и Байден соберутся на ожидаемую встречу на следующей неделе в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Личные переговоры между лидерами станут первыми за год.

У обеих стран есть причина улучшить отношения. Китай хотел бы сосредоточиться на восстановлении своей экономики, в то время как Байден готовится к жесткой кампании по переизбранию.

Выступая на круглом столе с журналистами, Браун также заявил, что США не выводили военные активы из региона с тех пор, как 7 октября разразился кризис в Газе.

"Все возможности, которые мы имеем здесь, в Индо-Тихоокеанском регионе, под командованием Индо-Тихоокеанского региона, мы не затронули эти возможности, хотя мы сосредоточены не только на том, что происходит в Европе, но и на Ближнем Востоке", - сказал он.