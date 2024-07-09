Тайвань выделит для "Охматдета" 200 тысяч долларов после российского удара

Тайвань предоставит 200 тысяч долларов на приобретение для "Охматдета" предметов первой необходимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Тайваня.
В ведомстве, реагируя на вчерашний ракетный удар России по "Охматдету", подчеркнули, что "решительно осуждают жестокие атаки РФ на больницы и убийства детей".
По данным МИД Тайваня, всего с начала полномасштабной войны около 1 млн долларов, которые страна передала Украине, было использовано для помощи "Охматдету". На них закупили медицинское оборудование и не только.
В ведомстве призвали китайское представительство в Польше выразить соболезнования президенту больницы.
"Министерство иностранных дел объявило о пожертвовании в размере 200 000 долларов США на закупку необходимых больнице медицинских материалов и будет продолжать оказывать необходимую помощь", - сказано в сообщении.
Также в ведомстве добавили, что призвали Россию уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, как можно скорее прекратить агрессию и восстановить мир.
Напомним, вчера во время массированного обстрела Украины одна из ракет попала по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В результате такого удара десятки врачей получили ранения. Также было известно о пострадавших детях.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, россияне целенаправленно ударили по больнице. При этом на видео, которые обнародовали в сети, видно, что по больнице попали не обломки, а ракета.
В Китае, реагируя на трагедию, призвали Россию и Украину к сдержанности и деэскалации.
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