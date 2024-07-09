Тайвань выделит для "Охматдета" 200 тысяч долларов после российского удара

В ведомстве, реагируя на вчерашний ракетный удар России по "Охматдету", подчеркнули, что "решительно осуждают жестокие атаки РФ на больницы и убийства детей".

По данным МИД Тайваня, всего с начала полномасштабной войны около 1 млн долларов, которые страна передала Украине, было использовано для помощи "Охматдету". На них закупили медицинское оборудование и не только.

В ведомстве призвали китайское представительство в Польше выразить соболезнования президенту больницы.

"Министерство иностранных дел объявило о пожертвовании в размере 200 000 долларов США на закупку необходимых больнице медицинских материалов и будет продолжать оказывать необходимую помощь", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что призвали Россию уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, как можно скорее прекратить агрессию и восстановить мир.