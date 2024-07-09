В МИД Китая отреагировали на ракетный удар россиян по "Охматдету"

В Китае призвали Украину и Россию проявлять сдержанность, реагируя на ракетный удар оккупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД КНР Линь Цзяня.

У спикера во время брифинга спросили, какова реакция Китая на вчерашний удар россиян по "Охматдету" и осуждает ли он такие действия агрессора.

"Позиция Китая по вопросу Украины последовательна и ясна, и все заинтересованные стороны должны ответственно содействовать деэскалации ситуации, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", - ответил Линь Цзянь.

Он добавил, что КНР призывает Украину и Россию придерживаться "трех принципов деэскалации": не допускать расширения боевых действий, избегать их эскалации и предотвращать вовлечение в конфликт других государств.

"Все стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации", - отметил Цзянь.