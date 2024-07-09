Тайвань виділить для "Охматдиту" 200 тисяч доларів після російського удару

У відомстві, реагуючи на вчорашній ракетний удар Росії по "Охматдиту", наголосили, що "рішуче засуджують жорстокі атаки РФ на лікарні та вбивства дітей".

За даними МЗС Тайваню, загалом з початку повномасштабної війни близько 1 млн доларів, які країна передала Україні, було використано для допомоги "Охматдиту". На них закупили медичне обладнання і не лише.

У відомстві закликали китайське представництво у Польщі висловити співчуття президентові лікарні.

"Міністерство закордонних справ оголосило про пожертву у розмірі 200 000 доларів США на закупівлю необхідних лікарні медичних матеріалів і продовжуватиме надавати необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.

Також у відомстві додали, що закликали Росію поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, якнайшвидше припинити агресію та відновити мир.