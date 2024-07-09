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Тайвань виділить для "Охматдиту" 200 тисяч доларів після російського удару

Фото: Тайвань допоможе "Охматдиту" грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Тайвань надасть 200 тисяч доларів на придбання для "Охматдиту" предметів першої потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Тайваню.

У відомстві, реагуючи на вчорашній ракетний удар Росії по "Охматдиту", наголосили, що "рішуче засуджують жорстокі атаки РФ на лікарні та вбивства дітей".

За даними МЗС Тайваню, загалом з початку повномасштабної війни близько 1 млн доларів, які країна передала Україні, було використано для допомоги "Охматдиту". На них закупили медичне обладнання і не лише.

У відомстві закликали китайське представництво у Польщі висловити співчуття президентові лікарні.

"Міністерство закордонних справ оголосило про пожертву у розмірі 200 000 доларів США на закупівлю необхідних лікарні медичних матеріалів і продовжуватиме надавати необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.

Також у відомстві додали, що закликали Росію поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, якнайшвидше припинити агресію та відновити мир.

Удар по "Охматдиту"

Нагадаємо, вчора під час масованого обстрілу України одна з ракет потрапила дитячою лікарнею "Охматдит" у Києві. Внаслідок такого удару десятки лікарів отримали поранення. Також було відомо про потерпілих дітей.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, росіяни цілеспрямовано вдарили по лікарні. При цьому на відео, яке оприлюднили в мережі, видно, що по лікарні влучили не уламки, а ракета.

У Китаї, реагуючи на трагедію, закликали Росію та Україну до стриманості та деескалації.

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ОхматдитТайваньВійна в УкраїніРакетний удар