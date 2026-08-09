Тайвань направит на оборону рекордную сумму из-за угрозы вторжения Китая

Каким будет бюджет

По данным Центрального информационного агентства Тайваня, предложенный бюджет превысит 1,1 триллиона тайваньских долларов. Он включает в себя финансирование береговой охраны, ветеранов и специальных проектов и, как и в этом году, превысит 3% валового внутреннего продукта.

Документ должен быть представлен 20 августа, а подробные цифры ожидают на последнем заседании кабмина.

Почему Тайвань наращивает расходы

Решения принимают на фоне того, что Китай, считающий демократический Тайвань своей территорией, в последние годы усилил военное и политическое давление. Тайбэй эти претензии решительно отвергает.

В то же время, Тайвань сталкивается с призывами Вашингтона тратить больше на собственную оборону - подобное давление США оказывают и на Европу.

Президент Тайваня Лай Цзин-де воспринял эти призывы с энтузиазмом.

Правительство сделало модернизацию армии ключевой политической платформой и неоднократно обещало увеличить оборонные расходы, в частности на разработку подлодок собственного производства.

Угроза со стороны Китая

Китайские военные почти каждый день действуют вокруг Тайваня и периодически проводят учения. Кроме того, Пекин быстро модернизирует свою армию, оснащая ее новыми авианосцами, истребителями-невидимками и ракетами.

В марте Китай объявил об увеличении собственных оборонных расходов в этом году на 7% – до 1,91 триллиона юаней (около 283 миллиардов долларов).

Пекин отказывается вести переговоры с Лаем, называя его "сепаратистом".