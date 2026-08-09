Тайвань спрямує на оборону рекордну суму через загрозу вторгнення Китаю

Кабінет міністрів Тайваню запропонує збільшити витрати на оборону у 2027 році на 16%. Уперше вони перевищать 1 трильйон тайванських доларів.
ро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters
За даними Центрального інформаційного агентства Тайваню, запропонований бюджет перевищить 1,1 трильйона тайванських доларів. Він включає фінансування берегової охорони, ветеранів та спеціальних проєктів і, як і цьогоріч, перевищить 3% валового внутрішнього продукту.
Документ мають представити 20 серпня, а детальні цифри очікують на останньому засіданні кабміну.
Рішення ухвалюють на тлі того, що Китай, який вважає демократичний Тайвань своєю територією, останніми роками посилив військовий і політичний тиск. Тайбей ці претензії рішуче відкидає.
Водночас Тайвань стикається із закликами Вашингтона витрачати більше на власну оборону - подібний тиск США чинять і на Європу.
Президент Тайваню Лай Цзін-де сприйняв ці заклики з ентузіазмом.
Уряд зробив модернізацію армії ключовою політичною платформою й неодноразово обіцяв збільшити оборонні витрати, зокрема на розробку підводних човнів власного виробництва.
Китайські військові майже щодня діють навколо Тайваню та періодично проводять навчання. Крім того, Пекін швидко модернізує свою армію, оснащуючи її новими авіаносцями, винищувачами-невидимками та ракетами.
У березні Китай оголосив про збільшення власних оборонних витрат цього року на 7% - до 1,91 трильйона юанів (близько 283 мільярдів доларів).
Пекін відмовляється вести переговори з Лаєм, називаючи його "сепаратистом".
Нагадаємо, Тайвань уважно стежить за війною Росії проти України, вбачаючи в ній можливий сценарій власного протистояння з Китаєм.
Острів бере приклад з України, яка ефективно застосовувала морські дрони проти російського флоту в Чорному морі, і вивчає, як використати такий досвід для відбиття можливого вторгнення.
Тайбей також планує будувати мільйони дронів для власної оборони, залучивши компанію, чиє програмне забезпечення вже використовується в українських бойових безпілотниках.