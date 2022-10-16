Си Цзиньпин снова пригрозил Тайваню: Китай никогда не откажется от применения силы
Китай никогда не откажется от права применить силу против Тайваня, хоть и поддерживает "мирное воссоединение".
Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сегодня в Пекине проходит 20-й съезд Коммунистической партии, во время которого должны избрать нового лидера. Ожидается, что партию в третий раз возглавит действующий лидер Си Цзиньпин.
В ходе своей речи на съезде китайский лидер прокомментировал вопрос Тайваня, заявив, что это дело исключительно китайцев. По словам Си Цзиньпина, Китай всегда "уважал и заботился" о Тайване и выступал за экономический и культурный обмен.
"Мы настаиваем на стремлении к мирному воссоединению с величайшей искренностью и лучшими усилиями, но мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры", - заявил Си Цзиньпин.
В то же время, лидер Китая объяснил, что "силовые методы" могут применяться в случае вмешательства третьих сторон и противодействия "очень небольшому количеству" сторонников независимости Тайваня.
В то же время в Тайване уже ответили на угрозы Си Цзиньпина, заявив, что не пойдут на компромиссы.
"Тайвань не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромисс по свободе и демократии, а его народ выступает против идеи Пекина об управлении Тайванем по модели "одна страна, две системы"", - заявили в офисе президента Тайваня.
Напомним, вчера в Китае заявили, что могут решить вопрос Тайваня силой.
Также ранее ЦРУ сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин дал команду армии подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня до 2027 года.
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