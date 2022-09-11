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У Чорногорії пропонують скасувати безвіз для росіян

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Подгориця, Неділя 11 вересня 2022 18:54
У Чорногорії пропонують скасувати безвіз для росіян Фото: у Чорногорії запропонували ввести візи для росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Чорногорія як кандидат в члени Євросоюзу повинна підтримати візові обмеження, які запроваджують проти громадян Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Dan.

Глава МЗС впевнений, що Чорногорія повинна бути на стороні ЄС, навіть коли йдеться про санкції проти Росії. Тому міністр пропонує уряду скасувати безвізовий режим з РФ.

"Чорногорія є відданим партнером Європейського союзу, і наша країна повинна бути повністю солідарна з ЄС у цьому рішенні, як це було досі", - сказав Кривокапич.

Варто зазначити, що між Чорногорією та Росією з 2008 року діє угода про безвізові поїздки. Домовленість була ухвалена для розвитку туризму. Росіяни можуть в'їхати до Чорногорії і перебувати протягом 90 днів.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Росією. Рішення почне діяти з 12 вересня цього року.

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Черногория Евросоюз Російська Федерація Безвізовий режим
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