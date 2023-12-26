Тайвань ужесточил санкции против России, чтобы остановить производство оружия

Министерство экономики Тайваня расширило список запрещенных товаров для России и ее союзника Беларуси в ответ на вторжение в Украину, чтобы предотвратить использование тайваньских высокотехнологичных товаров в военных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Тайвань осудил нападение России и уже присоединился к западным санкциям, хотя это во многом символично, поскольку прямая торговля между островом и Россией лишь минимальна.

Объявляя о своем последнем раунде санкций, министерство экономики Тайваня заявило, что этот шаг был сделан "для осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта наших высокотехнологичных товаров для военных целей".

В список включено оборудование для производства полупроводников, в производстве которых Тайвань является мировым лидером, а также некоторые химические вещества и лекарства, что дополняет предыдущие меры, которые были нацелены на индустрию микросхем.

Санкции Тайваня

Новые санкции соответствуют тем, которые уже объявили Евросоюз, США и другие страны, говорится в заявлении министерства.

ЕС, США и другие страны недавно собрали обломки оружия с полей сражений в Украине и составили "общий высокоприоритетный список" электронных и механических деталей и оборудования, которые широко используются в коммерческих целях и могут быть использованы для изготовления оружия.

Заявки на получение экспортной лицензии "в принципе" не будут одобрены, заявили в министерстве.

Положение Украины вызвало широкую общественную симпатию на Тайване из-за того, что многие считают параллелью между тем, что происходит в этой европейской стране, и тем, что может произойти, если Китай когда-либо применит силу, чтобы поставить под контроль Китая остров, который он называет своей собственной территорией.

Согласно последним данным, более 80% зарубежных закупок товаров России в военных целях сейчас приходится на Китай и Гонконг. Москве также удалось установить новые маршруты через такие страны, как Таиланд и Малайзия.

Описывая масштабы обхода санкций Россией, координатор санкций в Государственном департаменте США О'Брайен рассказал Politico, что "к началу этого года Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне".