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Тайвань посилив санкції проти Росії, щоб зупинити виробництво зброї

Тайвань, Вівторок 26 грудня 2023 14:01
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Тайвань посилив санкції проти Росії, щоб зупинити виробництво зброї Фото: Тайвань запровадив нові санкції проти Москви (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки Тайваню розширило список заборонених товарів для Росії та її союзника Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну, щоб запобігти використанню тайванських високотехнологічних товарів у військових цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тайвань засудив напад Росії і вже приєднався до західних санкцій, хоча це багато в чому є символічним, оскільки пряма торгівля між островом і Росією лише мінімальна.

Оголошуючи про свій останній раунд санкцій, міністерство економіки Тайваню заявило, що цей крок було зроблено "для здійснення міжнародного співробітництва та запобігання експорту наших високотехнологічних товарів для військових цілей".

До списку включено обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також деякі хімічні речовини та ліки, що доповнює попередні заходи, які були спрямовані на індустрію мікросхем.

Санкції Тайваню

Нові санкції відповідають тим, які вже оголосили Євросоюз, США та інші країни, йдеться у заяві міністерства.

ЄС, США та інші країни нещодавно зібрали уламки зброї з полів боїв в Україні та склали "загальний високопріоритетний список" електронних та механічних деталей та обладнання, які широко використовуються в комерційних цілях та можуть бути використані для виготовлення зброї.

Заявки на отримання експортної ліцензії "в принципі" не схвалять, заявили в міністерстві.

Положення України викликало широку суспільну симпатію на Тайвані через те, що багато хто вважає паралеллю між тим, що відбувається в цій європейській країні, і тим, що може статися, якщо Китай коли-небудь застосує силу, щоб поставити під контроль Китаю острів, який він називає своєю власною територією.

Згідно з останніми даними, понад 80% закордонних закупівель товарів Росії у військових цілях зараз припадає на Китай та Гонконг. Москві також вдалося встановити нові маршрути через такі країни, як Таїланд та Малайзія.

Описуючи масштаби обходу санкцій Росією, координатор санкцій у Державному департаменті США О'Брайєн розповів Politico, що "на початок цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні".

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