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Глава Китаю заявив про плани щодо "возз'єднання" з Тайванем

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Україна, Субота 09 жовтня 2021 08:33
Глава Китаю заявив про плани щодо "возз'єднання" з Тайванем Фото: президент Китаю Сі Цзіньпін (flickr.com/ennler)
Автор: Олександр Білоус

Президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв провести мирне "возз'єднання" з Тайванем. При цьому про прямо не згадав про застосування сили після тижня напруженості з островом, що викликало міжнародну заклопотаність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Демократично керований Тайвань піддався посиленню військового і політичного тиску з боку Пекіна, щоб той визнав його суверенітет, але Тайбей пообіцяв захищати свою свободу і заявив, що тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє.

Виступаючи у Великому народному залі Пекіна, Сі сказав, що у китайського народу є "славні традиції" протидії сепаратизму.

"Сепаратизм за незалежність Тайваню - найбільша перешкода на шляху до возз'єднання батьківщини і найсерйозніша прихована небезпека для національного відродження", - сказав він в річницю революції, що повалила останню імперську династію в 1911 році.

Він додав, що мирне "возз'єднання" найкраще відповідає загальним інтересам тайванського народу, але Китай захищатиме його суверенітет і єдність.

Він був трохи м'якшим, ніж у липні, коли у своїй останній великій промові він згадав Тайвань і поклявся "розбити" будь-які спроби формальної незалежності. У 2019 році він прямо погрожував застосувати силу, щоб взяти острів під контроль Пекіна.

З 1 жовтня Китайські Військово-повітряні сили протягом чотирьох днів поспіль вторгалися в розпізнавальну зону ППО Тайваню, в них брало участь близько 150 літаків, хоча з тих пір ці місії завершилися. Сі не згадав про ці польоти.

Тайвань каже, що це незалежна країна, офіційна назва якої - Китайська республіка. Китайська республіка була заснована в 1912 році, а її уряд втік на Тайвань в 1949 році після поразки в громадянській війні з комуністами, які створили сьогоднішню Китайську народну республіку.

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