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Китай планує запуск бойових ракет під час навчань біля Тайваню, - Global Times

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Вівторок 02 серпня 2022 19:04
Китай планує запуск бойових ракет під час навчань біля Тайваню, - Global Times Ілюстративне фото: Китай планує запуск бойових ракет під час навчань біля Тайваню (chinamil.com.cn)
Автор: Іван Носальський

Збройні сили Китаю планують запуск бойових ракет під час навчань, які почнуться біля Тайваню вже сьогодні, 2 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Global Times.

За інформацією видання, Східне командування армії Китаю проведе ряд військових операцій біля Тайваню в рамках навчань. У тренуваннях військових буде задіяна авіація і флот.

При цьому Global Times зазначає, що в Тайванській протоці заплановані артилерійські стрільби і випробувальні стрільби ракетами в морських районах на сході від Тайваню.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Китай почав погрожувати США і анонсував військові навчання після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Навчання планують провести в шести районах біля острова.

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