Китай планує запуск бойових ракет під час навчань біля Тайваню, - Global Times
Збройні сили Китаю планують запуск бойових ракет під час навчань, які почнуться біля Тайваню вже сьогодні, 2 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Global Times.
За інформацією видання, Східне командування армії Китаю проведе ряд військових операцій біля Тайваню в рамках навчань. У тренуваннях військових буде задіяна авіація і флот.
При цьому Global Times зазначає, що в Тайванській протоці заплановані артилерійські стрільби і випробувальні стрільби ракетами в морських районах на сході від Тайваню.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Китай почав погрожувати США і анонсував військові навчання після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.
Навчання планують провести в шести районах біля острова.
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