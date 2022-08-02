Китай планує запуск бойових ракет під час навчань біля Тайваню, - Global Times

Ілюстративне фото: Китай планує запуск бойових ракет під час навчань біля Тайваню (chinamil.com.cn)

Збройні сили Китаю планують запуск бойових ракет під час навчань, які почнуться біля Тайваню вже сьогодні, 2 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Global Times.

За інформацією видання, Східне командування армії Китаю проведе ряд військових операцій біля Тайваню в рамках навчань. У тренуваннях військових буде задіяна авіація і флот. При цьому Global Times зазначає, що в Тайванській протоці заплановані артилерійські стрільби і випробувальні стрільби ракетами в морських районах на сході від Тайваню.