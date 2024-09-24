Китай впервые в истории вывел все свои авианосцы в море, - The Telegraph

Впервые в истории армия Китая вывела в море одновременно все свои авианосцы. Это позволяет посмотреть на то, как КНР может развернуть свои суда во время, скажем, нападения на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет издание, в минувшие выходные все три китайских авианосца - бывший советский "Ляонин", его сестринский корабль местного производства "Шаньдун" и новейший, самый большой и лучший авианосец китайского производства "Фуцзянь" - были в море.

Известно, что "Фуцзянь" проводит испытания в Желтом море. "Шаньдун" находился в Южно-Китайском море к западу от Тайваня вместе с эскортом. "Ляонин" с эскортом находился в Филиппинском море к востоку от Тайваня". Интересно, что "Фуцзянь" еще не находится на вооружении китайской армии. Однако когда он присоединится к флоту, Китай станет второй в мире авианосной силой, опередив двухпалубные Королевские ВМС и ВМС в Индии.

Однако будет отставать от флота США. Более того, носители КНР меньше чем в США: "Ляонин" и "Шаньдун" водоизмещением около 60 000 тонн. "Фуцзянь" – около 70 000 тонн. Их воздушная компонента меньше и, что особенно важно, только "Фуцзянь" имеет катапульты – их три – и может запускать истребители J-15 и (в перспективе) J-35 с максимальным весом.

Как пишет The Telegraph, факт того, что китайцы отправили в море сразу три авианосца являются зловещим для Тайваня.

Напомним, что в июне сообщалось, что Тайвань на фоне угрозы со стороны Китая проведет приближенные к боевым действиям военные учения . Одним из необычных для тайваньской армии элементов учений станут ночные тренировки.

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