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Тайвань мог передать Украине системы HAWK, - Forbes

Тайвань, Среда 13 ноября 2024 16:21
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Тайвань мог передать Украине системы HAWK, - Forbes Фото: Тайвань мог перевооружить украинские ПВО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Тайвань мог перевооружить украинскую систему противовоздушной обороны. Киев мог получить от Тайбэя мощную партию систем зенитно-ракетных батарей HAWK.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Военный обозреватель Дэвид Акс пояснил, что бывший чиновник Пентагона Тони Ху в комментарии YouTube-каналу RJ War Room предположительно подтвердил еще прошлогодние сообщения, намекавшие на соглашение о противовоздушной обороне между Тайванем и Украиной при посредничестве США.

Согласно данной информации, издание считает, что тайваньские ракеты MIM-23 HAWK, а также их пусковые установки и радары, дополнят уже предоставленные Украине Соединенными Штатами и Испанией.

В целом Украина может развернуть до 15 батарей производства Raytheon HAWK, каждая из которых имеет по меньшей мере шесть пусковых установок с тремя ракетами и связанные с ними радары, констатирует Forbes.

Напомним, что в начале осени Испания также передала Украине полную батарею противовоздушной обороны HAWK с 6 пусковыми установками.

Ранее военные Вооруженных сил Украины раскрыли детали того, как Украина будет использовать эти установки.

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