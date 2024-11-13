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Тайвань міг передати Україні системи HAWK, - Forbes

Тайвань, Середа 13 листопада 2024 16:21
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Тайвань міг передати Україні системи HAWK, - Forbes Фото: Тайвань міг переозброїти українські ППО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Тайвань міг переозброїти українську систему протиповітряної оборони. Київ міг отримати від Тайбею потужну партію систем зенітно-ракетних батарей HAWK.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Військовий оглядач Девід Акс пояснив, що колишній посадовець Пентагону Тоні Ху в коментарі YouTube-каналі RJ War Room ймовірно підтвердив ще торішні повідомлення, що натякали на угоду про протиповітряну оборону між Тайванем і Україною за посередництва США.

Згідно з даною інформацією, видання вважає, що тайванські ракети MIM-23 HAWK, а також їхні пускові установки та радари, доповнять ті, що вже були надані Україні Сполученими Штатами та Іспанією.

Загалом наразі Україна може розгорнути до 15 батарей виробництва Raytheon HAWK, кожна з яких має щонайменше шість пускових установок із трьома ракетами та пов’язані з ними радари, констатує Forbes.

Нагадаємо, що на початку осені Іспанія також передала Україні повну батарею протиповітряної оборони HAWK з шістьма пусковими установками.

Раніше військові Збройних сил України розкрили деталі того, як Україна використовуватиме ці установки.

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