Тайфун в Китае привел к ранениям и эвакуации более миллиона человек

Тайфун "Дельфин" обрушился на восточное побережье Китая. Из-за ливней, сильного ветра и угрозы наводнений и оползней эвакуировано более миллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тайфун "Дельфин", самый мощный тропический циклон, достигший в этом году Китая, обрушился на восточное побережье страны. Стихия принесла сильные дожди и сильный ветер, из-за чего власти предупредили о риске наводнений и оползней.

Стихия достигла побережья у города Юйхуань в провинции Чжэцзян около 17:30 по местному времени в воскресенье, 9 августа. По данным китайских метеорологических служб, максимальная скорость постоянного ветра вблизи центра тайфуна достигала 42 метров в секунду или 151 км/ч.

Перед приходом тайфуна власти эвакуировали работников морских объектов, приказали судам вернуться в порты, а также усилили проверки водохранилищ, горных потоков, районов с риском оползней, строительных площадок и туристических объектов.

Угроза сильных ливней и наводнений

Сильные дожди прогнозировали до 10 августа в провинции Чжэцзян, Шанхае, северной Фуцзяне, северо-восточной части Цзянси, центральной и южной частях Аньхоя, а также на значительной территории Цзянсу.

В центральных и восточных районах Чжэцзяна ожидается от 250 до 500 мм осадков.

После выхода на сушу "Дельфин" должен был двигаться к западу, прежде чем замедлиться над центральными и юго-западными районами Китая и постепенно терять силу.

По словам главного прогнозиста Национального метеорологического центра Ван Хайпина, это может привести к длительным ливням и повысить риск наводнений и оползней, особенно в горных районах и у небольших рек.

Из-за тайфуна транспортное сообщение в восточной части Китая испытало масштабные перебои. Из домов эвакуировали более миллиона человек.

В Шанхае эвакуировали по меньшей мере 30 300 человек и отменили около 1500 авиарейсов.

В соседней провинции Чжэцзян город Вэньчжоу эвакуировал более 900 тысяч жителей и открыл более тысячи пунктов временного укрытия.

В провинции Фуцзянь из районов высокого риска были эвакуированы 98 900 человек. Там также приостановили работу 55 прибрежных пассажирских паромных маршрутов, остановили все 115 морских строительных проектов и перевели 290 строительных судов в более безопасные воды.

В Шанхае порт Яншань освободил причалы от судов и перевел более 500 малых и средних судов в места укрытия.

Китайское министерство водных ресурсов предупредило, что реки Цяньтан, Юн, Цзяо и Шуйян могут выйти из берегов. В наиболее пострадавших районах уровень воды в меньших реках также может превысить опасные отметки.

В преддверии "Дельфин" прошел через японскую префектуру Окинава. Там пострадали шесть человек, а более 50 тысяч зданий остались без электроснабжения.

Ученые отмечают, что глобальное потепление увеличило вероятность экстремальных погодных явлений, в том числе более сильных тайфунов.