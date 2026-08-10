Тайфун у Китаї призвів до поранень та евакуації понад мільйона людей

Тайфун "Дельфін" обрушився на східне узбережжя Китаю. Через зливи, сильний вітер та загрозу повеней і зсувів евакуйовано понад мільйон людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тайфун "Дельфін", найпотужніший тропічний циклон, який цього року досяг Китаю, обрушився на східне узбережжя країни. Стихія принесла сильні дощі та потужний вітер, через що влада попередила про ризик повеней і зсувів.

Стихія досягла узбережжя поблизу міста Юйхуань у провінції Чжецзян близько 17:30 за місцевим часом у неділю, 9 серпня. За даними китайських метеорологічних служб, максимальна швидкість постійного вітру поблизу центру тайфуну сягала 42 метрів за секунду, або 151 км/год.

Перед приходом тайфуну влада евакуювала працівників морських об'єктів, наказала суднам повернутися до портів, а також посилила перевірки водосховищ, гірських потоків, районів із ризиком зсувів, будівельних майданчиків і туристичних об'єктів.

Загроза сильних злив і повеней

Сильні дощі прогнозували до 10 серпня у провінції Чжецзян, Шанхаї, північній частині Фуцзяні, північно-східній частині Цзянсі, центральній та південній частинах Аньхоя, а також на значній території Цзянсу.

У центральних і східних районах Чжецзяна очікується від 250 до 500 мм опадів.

Після виходу на сушу "Дельфін" мав рухатися на захід, перш ніж сповільнитися над центральними та південно-західними районами Китаю і поступово втрачати силу.

За словами головного прогнозиста Національного метеорологічного центру Ван Хайпіна, це може призвести до тривалих злив і підвищити ризик повеней та зсувів, особливо в гірських районах і біля невеликих річок.

Через тайфун транспортне сполучення у східній частині Китаю зазнало масштабних перебоїв. Із домівок евакуювали понад мільйон людей.

У Шанхаї евакуювали щонайменше 30 300 людей та скасували близько 1500 авіарейсів.

У сусідній провінції Чжецзян місто Веньчжоу евакуювало понад 900 тисяч жителів і відкрило понад тисячу пунктів тимчасового укриття.

У провінції Фуцзянь із районів високого ризику евакуювали 98 900 людей. Там також призупинили роботу 55 прибережних пасажирських поромних маршрутів, зупинили всі 115 морських будівельних проєктів і перевели 290 будівельних суден у безпечніші води.

У Шанхаї порт Яншань звільнив причали від суден і перевів понад 500 малих та середніх суден у місця укриття.

Китайське Міністерство водних ресурсів попередило, що річки Цяньтан, Юн, Цзяо та Шуйян можуть вийти з берегів. У найбільш постраждалих районах рівень води в менших річках також може перевищити небезпечні позначки.

Напередодні "Дельфін" пройшов через японську префектуру Окінава. Там постраждали шестеро людей, а понад 50 тисяч будівель залишилися без електропостачання.

Вчені зазначають, що глобальне потепління збільшило ймовірність екстремальних погодних явищ, зокрема сильніших тайфунів.