Тайфун Буалой во Вьетнаме: один человек погиб, еще 12 пропали без вести

Сильный тайфун обрушился на северо-центральные регионы Вьетнама, вызвав разрушения, перебои с электричеством и человеческие жертвы. Власти предупредили о повышенной угрозе наводнений и оползней.

Утром в понедельник, 29 сентября, мощный тайфун Буалой накрыл центральные районы Вьетнама, оставив поврежденными дома и обесточенными населенные пункты. По предварительным данным, погиб один человек, а двенадцать рыбаков числятся пропавшими без вести. Шторм принес с собой проливные дожди и штормовые волны.

По информации национального агентства прогноза погоды, в 08:00 по местному времени (01:00 по Гринвичу) циклон находился над провинцией Нгеан. Максимальная скорость ветра снизилась до 88 км/ч по сравнению со 117 км/ч, зафиксированными несколькими часами ранее при выходе на сушу.

Последствия циклона

Метеорологическая служба отметила, что еще до удара по суше тайфун несколько часов двигался вдоль побережья, создавая волны до восьми метров. В городе Хюэ один человек погиб, оказавшись в паводковых водах. Кроме того, государственные СМИ сообщили, что четыре рыболовные лодки были затоплены у берегов провинции Куангчи, что привело к исчезновению 12 рыбаков.

Эвакуация и перебои в транспорте

Перед приближением стихии власти эвакуировали свыше 28,5 тысячи человек. Для обеспечения безопасности были закрыты четыре аэропорта в центральной части страны, что вызвало массовую отмену и задержку рейсов.

Сильные осадки накрыли большую часть территории Вьетнама еще с субботы. Власти предупреждают о высокой вероятности наводнений и оползней. По данным метеослужбы, до вторника в ряде регионов может выпасть до 500 миллиметров осадков.