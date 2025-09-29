Тайфун Буалой у В'єтнамі: одна людина загинула, ще 12 зникли безвісти

Сильний тайфун обрушився на північно-центральні регіони В'єтнаму, спричинивши руйнування, перебої з електрикою та людські жертви. Влада попередила про підвищену загрозу повеней і зсувів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Уранці в понеділок, 29 вересня, потужний тайфун Буалой накрив центральні райони В'єтнаму, залишивши пошкодженими будинки та знеструмленими населені пункти. За попередніми даними, загинула одна людина, а дванадцять рибалок вважаються зниклими безвісти. Шторм приніс із собою проливні дощі та штормові хвилі.

За інформацією національного агентства прогнозу погоди, о 08:00 за місцевим часом (01:00 за Гринвічем) циклон перебував над провінцією Нгеан. Максимальна швидкість вітру знизилася до 88 км/год порівняно зі 117 км/год, зафіксованими кількома годинами раніше під час виходу на сушу.

Наслідки циклону

Метеорологічна служба зазначила, що ще до удару по суші тайфун кілька годин рухався вздовж узбережжя, створюючи хвилі до восьми метрів. У місті Хюе одна людина загинула, опинившись у паводкових водах. Крім того, державні ЗМІ повідомили, що чотири рибальські човни були затоплені біля берегів провінції Куангчі, що призвело до зникнення 12 рибалок.

Евакуація та перебої в транспорті

Перед наближенням стихії влада евакуювала понад 28,5 тисячі осіб. Для гарантування безпеки було закрито чотири аеропорти в центральній частині країни, що спричинило масове скасування і затримку рейсів.

Сильні опади накрили більшу частину території В'єтнаму ще з суботи. Влада попереджає про високу ймовірність повеней і зсувів. За даними метеослужби, до вівторка в низці регіонів може випасти до 500 міліметрів опадів.