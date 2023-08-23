ua en ru
Ср, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Таврическом направлении ВСУ обезвредили более 200 россиян и уничтожили 9 складов боеприпасов

Среда 23 августа 2023 14:09
UA EN RU
На Таврическом направлении ВСУ обезвредили более 200 россиян и уничтожили 9 складов боеприпасов Иллюстративное фото: на Таврическом направлении ВСУ обезвредили более 200 россиян и уничтожили 9 складов боеприпасов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские бойцы ликвидировали или ранили более 200 российских оккупантов и уничтожили 9 складов боеприпасов на Таврическом направлении за прошедшие сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки они имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным вражеским целям, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За прошедшие сутки россияне нанесли один ракетный и 21 авиационный удар, провели 14 боевых столкновений. Они также совершили 690 обстрелов с применением танков, РСЗО и ствольной артиллерии.

На Авдеевском направлении украинские военные успешно отразили вражеские атаки в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Уманское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши бойцы продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки Донецкой области. Россияне нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Водяного и Урожайного Донецкой области. От артобстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка, Макаровка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Егоровки, Новоданиловки и Работино Запорожской области. От артобстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Красное, Затишье Запорожской области.

Кроме того, сообщается, что в оккупированном Токмаке так называемая оккупационная "власть" пытается обнаружить жилье, в котором никто не проживает, чтобы его захватить.

Россияне поставили задачу работникам газовой службы в Токмаке под видом проверки и подготовки к отопительному сезону обходить квартиры и составлять списки домов и квартир, в которых нет владельцев. При этом подготовка к отопительному сезону не осуществляется.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1439 огневых задач.

Потери противника убитыми и ранеными составили 204 человек, из них безвозвратные - 67, раненые - 137.

Наши бойцы также уничтожили один вражеский танк, 4 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 2 ПТРК, 2 дрона, 11 единиц автомобильной и 2 - специальной техники. Также они уничтожили 9 складов боеприпасов и 3 других важных объекта врага.

Ситуация на фронте

В Генштабе также сообщили, что наши защитники добились определенного успеха в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области. Они также продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также напомним, что вчера в Минобороны сообщили, что украинские военные с боем вошли в село Работино и организовали эвакуацию мирных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Крымская платформа. Что на повестке дня третьего саммита по деоккупации
Крымская платформа. Что на повестке дня третьего саммита по деоккупации
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям