На Таврическом направлении ВСУ обезвредили более 200 россиян и уничтожили 9 складов боеприпасов

Украинские бойцы ликвидировали или ранили более 200 российских оккупантов и уничтожили 9 складов боеприпасов на Таврическом направлении за прошедшие сутки.

Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки они имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным вражеским целям, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За прошедшие сутки россияне нанесли один ракетный и 21 авиационный удар, провели 14 боевых столкновений. Они также совершили 690 обстрелов с применением танков, РСЗО и ствольной артиллерии.

На Авдеевском направлении украинские военные успешно отразили вражеские атаки в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Уманское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши бойцы продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки Донецкой области. Россияне нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Водяного и Урожайного Донецкой области. От артобстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка, Макаровка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Егоровки, Новоданиловки и Работино Запорожской области. От артобстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Красное, Затишье Запорожской области.

Кроме того, сообщается, что в оккупированном Токмаке так называемая оккупационная "власть" пытается обнаружить жилье, в котором никто не проживает, чтобы его захватить.

Россияне поставили задачу работникам газовой службы в Токмаке под видом проверки и подготовки к отопительному сезону обходить квартиры и составлять списки домов и квартир, в которых нет владельцев. При этом подготовка к отопительному сезону не осуществляется.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1439 огневых задач.

Потери противника убитыми и ранеными составили 204 человек, из них безвозвратные - 67, раненые - 137.

Наши бойцы также уничтожили один вражеский танк, 4 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 2 ПТРК, 2 дрона, 11 единиц автомобильной и 2 - специальной техники. Также они уничтожили 9 складов боеприпасов и 3 других важных объекта врага.

Ситуация на фронте

В Генштабе также сообщили, что наши защитники добились определенного успеха в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области. Они также продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также напомним, что вчера в Минобороны сообщили, что украинские военные с боем вошли в село Работино и организовали эвакуацию мирных жителей.

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