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ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении и сдерживают наступление врага на востоке

Бахмут, Среда 23 августа 2023 08:37
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ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении и сдерживают наступление врага на востоке Фото: ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении и к югу от Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении, а также имеют локальные успехи южнее Бахмута. Кроме того, воины сдерживают наступление российских оккупантов на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки в Запорожской области наши воины имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Также защитники наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противник, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении и сдерживают наступление врага на востоке

скриншот deepstatemap.live

Также украинские бойцы продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет здесь свои резервы", - добавил Ковалев.

ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении и сдерживают наступление врага на востоке

скриншот deepstatemap.live

Кроме того, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Всего за сутки произошло 30 боевых столкновений.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои", - подчеркнул спикер.

ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении и сдерживают наступление врага на востоке

скриншот deepstatemap.live

Продвижение ВСУ

Этим летом наши воины активизировали наступательные действия на юге и востоке Украины. Защитники продвигают на флангах Бахмутского направления, где уже долгое время идут активные боевые действия.

Также ВСУ смогли продвинуться в Запорожской области и на западе Донецкой области, где освободили более 10 населенных пунктов.

При этом недавно наши бойцы вошли в населенный пункт Роботино Запорожской области. Аналитики ISW считаются, что ВСУ могут приближаться ко второй линии обороны врага, которая, вероятно, будет слабее.

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