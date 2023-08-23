На Таврійському напрямку ЗСУ знешкодили понад 200 росіян та знищили 9 склади боєприпасів

Українські бійці ліквідували або поранили більше, ніж 200 російських окупантів та знищили 9 складів боєприпасів на Таврійському напрямку за минулу добу.

Українські військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки вони мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених ворожих цілям, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Протягом минулої доби росіяни завдали одного ракетного та 21 авіаційного удару, провели 14 бойових зіткнень. Вони також здійснили 690 обстрілів із застосуванням танків, РСЗВ та ствольної артилерії.

На Авдіївському напрямку українські військові успішно відбили ворожі атаки в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Уманське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші бійці продовжують стримувати наступ окупантів в районі Мар’їнки Донецької області. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Катеринівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів в районах Водяного та Урожайного Донецької області. Від артобстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка, Макарівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від артобстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Червоне, Затишшя Запорізької області.

Окрім того, повідомляється, що в окупованому Токмаку так звана окупаційна "влада" намагається виявити житло, в якому ніхто не проживає, щоб його захопити.

Росіяни поставили завдання працівникам газової служби у Токмаку під виглядом перевірки та підготовки до опалювального сезону обходити квартири і складати списки будинків та квартир, в яких немає власників. При цьому підготовка до опалювального сезону не здійснюється.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1439 вогневих завдань.

Втрати противника вбитими та пораненими склали 204 осіб, з них безповоротні - 67, поранені - 137.

Наші бійці також знищили один ворожий танк, 4 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 2 ПТРК, 2 дрони, 11 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Також вони знищили 9 складів боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти ворога.

Ситуація на фронті

У Генштабі також повідомили, що наші захисники досягли певного успіху у напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки у Запорізькій області. Вони також продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах.

Також нагадаємо, що вчора у Міноборони повідомили про те, що українські військові з боєм увійшли в село Роботине та організували евакуацію мирних мешканців.

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