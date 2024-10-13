Генштаб рассказал о ситуации на фронтах: под Курахово все еще горячее всего

По состоянию на 16:00, 13 октября, на фронте с начала суток произошло 80 боев. Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Telegram.

Вражеские обстрелы

В Генштабе отметили, что приграничные населенные пункты Сумской области продолжают страдать от артобстрелов с территории России. От огня ствольной артиллерии пострадала Бобиловка. Также агрессор нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Сосновка, Мишутино, Глухов, Обода и Белая Береза, применив 13 КАБов.

Кроме того, россияне бомбят и Курскую область РФ. По имеющейся информации, в настоящее время по ее территории нанесены девять ударов двенадцатью управляемыми авиабомбами.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении украинские воины отбивают шесть вражеских атак неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой, одно из этих боестолкновений уже завершилось.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила десять атак возле Грековки, Дружелюбовки, Тернов и Торского. Пять боев к этому времени завершились, еще пять - продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отразили вражеский штурм около Часов Яра.

На Торецком направлении произошло две вражеские атаки в районе Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово. Силы обороны сдерживают напор и отразили 13 атак противника, два боя еще продолжаются. Враг концентрирует основные усилия вблизи Селидово, где в настоящее время произошло 12 боев.

Сегодня горячее всего на Кураховском направлении, оккупанты провели 19 атак вблизи Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимилиановки, Константиновки и Екатериновки. В настоящее время ведутся три боя в районах Новоселидовки и Кременной Балки. Кроме этого, враг сбросил авиационные бомбы на Курахово и Ильинку.

На Времивском направлении подразделения наших войск отражают наступление россиян недалеко от Золотой Нивы. В настоящее время продолжается бой.

На Ореховском направлении оккупанты дважды пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Вблизи Работино продолжается бой.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражены четыре вражеских атаки, еще одна - продолжается.