Украинские военные показали, как уничтожают логистику оккупантов на Харьковском направлении

Украинские военные уничтожают логистику российских оккупантов на Харьковском направлении. Особенно это касается техники, перевозящей пехоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Харьков" .

"Услышав звук дрона, оккупанты попытались скрыться, но безуспешно - российская пехота вместе с транспортом была уничтожена", - добавили военные.

Ночные FPV-дроны также подстрелили вражескую "буханку", которая перевозила пехоту.

"Уничтожение вражеской логистики - одни из важнейших операций на поле боя. Оккупанты пытаются перемещать боекомплект и личный состав ночью, однако БПЛА 71-й отдельной егерской бригады на круглосуточном наблюдении", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на Харьковском направлении остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск.

За прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 5 КАБов, а также 60 ударов дронами-камикадзе. Совершили 352 обстрела позиций защитников Украины.

Кроме того, на Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.

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