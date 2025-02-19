"Папа на время войны". В Одесской области судьи помогали уклонистам выезжать за границу

В Одесской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая работала внутри судебной системы и помогала военнообязанным мужчинам избегать мобилизации и незаконно выезжать за границу.

Злоумышленники массово штамповали судебные решения о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по вымышленным обстоятельствам, что позволяло избежать мобилизации под видом ухода за ребенком.

Один такой "документ" стоил около 3500 долларов США, и выдавался без участия сторон в рамках одного заседания. В общем, следствием установлено 1040 таких решений.

Чтобы обеспечить конспирацию, организаторы создали "бэк-офис" суда в адвокатском бюро и активно рекламировали свои услуги в социальных сетях.

Преступная группа в суде

НАБУ, САП и СБУ, сообщили о подозрении 8 участникам преступной группы, среди которых:

председатель суда;

бывший председатель суда (действующий судья);

судья;

заместитель руководителя аппарата;

помощник судьи;

консультант суда;

адвокат;

помощник адвоката;

Кроме этого, трем лицам предъявлено подозрение за преступления, связанные с деятельностью организованной группы: двум помощникам судей и одному гражданину Украины.

Фото: Служба безопасности Украины

Действия злоумышленников квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по:

ст. 368- получение неправомерной выгоды;

ст. 369 - предоставление неправомерной выгоды;

ст. 332- организация незаконного пересечения границы;

ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ;

ст. 376-1 - незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия;

Трое судей получили дисциплинарные взыскания, включая представление об их увольнении.

Операция длилась более года, и в январе 2024 года была зафиксирована передача неправомерной выгоды одному из судей за принятие нужного решения.

После этого участники группы продолжили преступную деятельность, а новые преступления были задокументированы летом и осенью 2024 года, что привело к подозрениям для еще девяти человек.

В феврале 2025 года правоохранители собрали достаточно доказательств для квалификации действий участников как организованной преступной группы, что позволило объявить новые подозрения.