ua en ru
Вт, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ отменила выплаты заключенным, которые заключили контракты и пошли на войну в Украину

Вторник 31 декабря 2024 20:07
UA EN RU
РФ отменила выплаты заключенным, которые заключили контракты и пошли на войну в Украину Иллюстративное фото: РФ отменила выплаты заключенным, заключившим контракты с Минобороны (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об отмене единовременных выплат для заключенных. Выплаты не получат те, кто заключил контракты с российским военным ведомством

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление российского Минобороны.

"Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы", - сказано в документе.

Данное постановление вступит в силу 1 января 2025 года.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин осенью 2022 года утвердил единовременные выплаты тем, кто заключит контракт с министерством обороны России во время войны. А уже летом этого года размер выплат лицам, заключившим контракт, повысили до 400 тысяч рублей.

Также заметим, что в российских регионах к государственной выплате добавляется и местная, которая может достигать нескольких миллионов рублей. Однако эти выплаты касаются не заключенных, а лиц, которые приходят в военкоматы добровольно.

Мобилизация заключенных в России

Мобилизация заключенных в России стала распространенной практикой во время войны с Украиной. С середины 2022 года сообщалось, что российские власти при поддержке частных военных компаний, в частности ЧВК "Вагнер", вербовали заключенных для участия в боевых действиях, обещая им амнистию, материальное вознаграждение и другие привилегии.

Эта практика подверглась критике правозащитников, которые указывали на нарушение прав человека и непрозрачность условий, в которых оказывались заключенные. Многие из них погибали из-за недостаточной подготовки, а обещания часто не выполнялись.

Как писала недавно украинская разведка, Россия также планирует сформировать штурмовые подразделения из осужденных, больных гепатитом "В" и "С".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в России
NEWS
Россия запустила ракеты по Украине в канун Нового года: что известно о последствиях
Россия запустила ракеты по Украине в канун Нового года: что известно о последствиях
DAILY
Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное