Путин вдвое поднял выплаты росгвардейцам за участие в войне против Украины
Российский диктатор Владимир Путин поднял выплаты росгвардейцам за подписание контракта на участие в войне против Украины. Они были увеличены более чем в два раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Теперь росгвардейцы будут получать одноразово 400 тысяч рублей. Ранее размер выплаты был 195 тысяч, которые им выплачивают с ноября 2022 года.
Как пишет "Astra", недавно власти РФ изменили систему выплат денежного вознаграждения для россиян. Недавно Путин подписал указ о сокращении выплат военным за ранение до 30 раз. миллиона рублей. Кроме этого российских добровольцев обязали платить за утраченную в бою военную технику.
"Все это происходит на фоне небывалого роста размера единовременных выплат за подписание контракта 2024 года. С помощью этих выплат регионы соревнуются за количество отправленных на войну контрактников. Текущий рекорд удерживает Белгородская область, где за подписание бессрочного контракта с Минобороны можно получить 3 млн рублей", – пишут в "Astra".
Российская армия
В начале осени Путин подписал указ об увеличении численности российской армии на 180 тысяч человек, доведя ее до 2,39 млн, из которых 1,5 млн – военнослужащие. Это уже третий указ о расширении вооруженных сил с начала войны в феврале 2022 года.
Однако, по данным британской разведки, эти планы сталкиваются с трудностями из-за значительных потерь в Украине и проблем с набором. За время войны Россия потеряла 610 тысяч человек убитыми и ранеными.
По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, в мае 2024 года численность российских войск на территории Украины возросла до 510 тысяч, что значительно больше, чем в начале вторжения.
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