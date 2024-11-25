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Путин вдвое поднял выплаты росгвардейцам за участие в войне против Украины

Понедельник 25 ноября 2024 21:56
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Путин вдвое поднял выплаты росгвардейцам за участие в войне против Украины Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин поднял выплаты росгвардейцам за подписание контракта на участие в войне против Украины. Они были увеличены более чем в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Теперь росгвардейцы будут получать одноразово 400 тысяч рублей. Ранее размер выплаты был 195 тысяч, которые им выплачивают с ноября 2022 года.

Как пишет "Astra", недавно власти РФ изменили систему выплат денежного вознаграждения для россиян. Недавно Путин подписал указ о сокращении выплат военным за ранение до 30 раз. миллиона рублей. Кроме этого российских добровольцев обязали платить за утраченную в бою военную технику.

"Все это происходит на фоне небывалого роста размера единовременных выплат за подписание контракта 2024 года. С помощью этих выплат регионы соревнуются за количество отправленных на войну контрактников. Текущий рекорд удерживает Белгородская область, где за подписание бессрочного контракта с Минобороны можно получить 3 млн рублей", – пишут в "Astra".

Российская армия

В начале осени Путин подписал указ об увеличении численности российской армии на 180 тысяч человек, доведя ее до 2,39 млн, из которых 1,5 млн – военнослужащие. Это уже третий указ о расширении вооруженных сил с начала войны в феврале 2022 года.

Однако, по данным британской разведки, эти планы сталкиваются с трудностями из-за значительных потерь в Украине и проблем с набором. За время войны Россия потеряла 610 тысяч человек убитыми и ранеными.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, в мае 2024 года численность российских войск на территории Украины возросла до 510 тысяч, что значительно больше, чем в начале вторжения.

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