В Татарстане неизвестные "Шахеды" сорвали "масленичные гуляния"

Что известно об атаке

По словам Коваленко, в местных пабликах появилась информация о взрывах в Татарстане. Он отметил, что "Шахеды" атакуют регион, и добавил, что Татарстан мог бы быть отдельным субъектом, богатым на ресурсы, однако "выбрал свой путь".



Заявления российской стороны

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова сообщила о попытке массированной атаки беспилотников на производственные объекты. По ее словам, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы работают в усиленном режиме.

Местных жителей призвали не находиться на открытом пространстве и держаться подальше от окон. Из-за угрозы атак беспилотников в Казани приняли решение отменить все масленичные гуляния, запланированные на этот день.

На данный момент официальной информации о последствиях атаки или возможных повреждениях нет.