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Переломный момент: 4 знака Зодиака начнут новую главу жизни в середине июля

Воскресенье 13 июля 2025 12:00
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Переломный момент: 4 знака Зодиака начнут новую главу жизни в середине июля Знаки Зодиака, для которых июль станет началом новой жизни (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Июль станет временем больших перемен для представителей 4 знаков Зодиака. Их ждут новые возможности, важные решения и начало совершенно нового этапа в жизни. Астрологи уверены: это время, когда стоит действовать - судьба будет на вашей стороне.

РБК-Украина со ссылкой на Collective World рассказывает, кто именно попал в список счастливчиков.

Овен

Для Овнов июль - это время прорыва. Все, к чему вы стремились в последние месяцы, начнет давать результаты. Возможны новые карьерные предложения, переезды или неожиданные повороты в отношениях.

Главное - не боятся рисковать и не тянуть с принятием решений. Это хорошее время для перезагрузки.

Рак

Раки почувствуют, что в их жизнь приходит ясность. И хоть эмоций будет много, это тот самый момент, когда стоит закрывать старую дверь.

В июле возможно обновление в личном - новые отношения или глубокая трансформация в существующих. Также месяц подходит для смены жизненных приоритетов и заботы о себе.

Дева

Дев в июле ждет новый цикл в профессиональной сфере. Возможно, вы давно чувствовали, что "застряли" - и вот, наконец, пора действовать.

Возможны неожиданные повороты - от смены места работы до старта собственного дела. Важно верить в себя и не обесценивать свои достижения.

Весы

Для Весов начало второй половины лета будет эмоционально и духовно сильным. Это месяц самопознания, пересмотра ценностей и выхода из зависимостей - от токсичных людей до старых привычек.

Вам может захотеться изменить среду или круг общения. Прислушайтесь к себе - вы точно знаете, куда идти дальше.

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