ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Три знака из Китайского гороскопа найдут свой счастливый билет уже на этой неделе

Понедельник 14 июля 2025 06:09
UA EN RU
Три знака из Китайского гороскопа найдут свой счастливый билет уже на этой неделе Китайский гороскоп на неделю (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя, с 14 по 20 июля, осчастливит представителей трех знаков Китайского гороскопа. Они ухватятся за шанс, который все изменит.

Кому улыбнется судьба уже на этой неделе, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Your Tango.

Крыса (годы рождения: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

На этой неделе вы сможете поймать большую удачу. Самый мощный день - 18 июля, когда светлая энергия суток усилит вашу интуицию. В этот период возможна смена направления или неожиданный поворот, который сперва собьет с толку, но окажется верным шагом. Это своеобразное "посвящение", которое переведет вас на новый этап.

Чтобы приумножить позитив, держите рядом цвета, которые символизируют силу и доверие: синий, золотой и зеленый. Они активируют нужную энергию, особенно в виде аксессуаров или текстиля. Хорошо иметь дома денежное дерево или бамбук. А если имеете нефритовые украшения, носите их на этой неделе ежедневно.

Петух (годы рождения: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Это будет продуктивная неделя, когда вы сможете достичь большого результата благодаря собственной решимости. Сильнее всего влияние звезд будет ощущаться во вторник, 15 июля, когда энергия будет способствовать вдохновению и ясности мыслей. Если рядом есть представитель знака Бык, то он может стать союзником, который поможет вам быстрее воплотить мечты в жизнь.

Успех будет зависеть от действий, поэтому уже с понедельника важно выбрать правильный фокус. Для усиления позитива используйте зеленый цвет в гардеробе или даже в еде. Поможет и музыка на "высоких частотах", она настраивает на внутренний баланс и подсказывает ответы интуитивно.

Обезьяна (годы рождения: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Для вас ключевым станет день 14 июля, это "точка обнуления" и возможность избавиться от старого. Некоторые ситуации разрешатся сами собой, особенно те, которые давно не давали покоя. Исчезнет напряжение, разрешатся недоразумения или закончатся токсичные связи. Это не чудо, а результат вашей внутренней зрелости.

Очищение откроет место для нового. А чтобы процесс пошел мягче, полагайтесь на энергию стихии Дерева: впускайте гибкость, рост и доверие к себе. В гардеробе предпочтение стоит отдать белому, синему и золотому, эти цвета создают гармоничную среду для принятия подарков судьбы. И не бойтесь перемен, ведь иногда лучшее случается тогда, когда мы прекращаем сопротивляться.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Астрология
Новости
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом