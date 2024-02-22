Тарнавский: ВСУ на Авдеевском направлении укрепляют эшелонированную оборону и не только

Россияне перегруппировываются после огромных потерь во время авдеевской операции. Украинские военные тем временем укрепляют эшелонированную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

На Авдеевском направлении, в течение минувших суток, 21 февраля, украинские военные отбили 19 атак противника в районах населенных пунктов:

Степное;

Ласточкино;

Северное;

Первомайское;

Невельское.

"Враг перегруппировывается, понеся огромные потери во время авдеевской операции, подтягивает резервы, снова активно задействует авиацию. Но и наши войска укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции", - добавил Тарнавский.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В феврале Третья штурмовая бригада заявила, что ее военных передислоцировали в район города для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

16 февраля, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

По словам Тарнавского, за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции потери врага составили более 47 тысяч военных.