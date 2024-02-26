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Тарнавский показал видео уничтожения квадроцикла с оккупантами на Запорожском направлении

Запорожская область, Понедельник 26 февраля 2024 18:47
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Тарнавский показал видео уничтожения квадроцикла с оккупантами на Запорожском направлении Архивное фото: ВСУ уничтожили квадроцикл с россиянами на Запорожском направлении (facebook com easternforce)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины на Запорожском направлении смогли уничтожить квадроцикл с оккупантами и зафиксировать этот процесс на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Отмечается, что на Запорожском направлении противник во время наступательных действий пытается осуществлять перемещение личного состава малыми пехотными группами не только на бронетехнике, но и на скоростных квадроциклах.

"Погода такое, возможно, и позволяет. А Силы обороны Украины - нет. Так, в течение прошлой недели наши воины уничтожили всего 10 вражеских квадроциклов", - пишет командующий.

Также он опубликовал видео, на котором показано прекращение попытки замены личного состава россиян с использованием квадроцикла. Транспортное средство было уничтожено сбросами с дрона.

Россияне стали использовать квадроциклы

Ранее Тарнавский сообщал, что россияне в Ореховском направлении в Запорожской области стали использовать квадроциклы для перемещения между позициями.

"Противник пытается осуществлять перемещение личного состава не только малыми пехотными группами, но и на скоростных квадроциклах. По врагу наносится огневое поражение, враг уничтожается", - писал Тарнавский.

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