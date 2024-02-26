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Тарнавський показав відео знищення квадроцикла з окупантами на Запорізькому напрямку

Запорізька область, Понеділок 26 лютого 2024 18:47
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Тарнавський показав відео знищення квадроцикла з окупантами на Запорізькому напрямку Архівне фото: ЗСУ знищили квадроцикл із росіянами на Запорізькому напрямку (facebook com easternforce)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни на Запорізькому напрямку змогли знищити квадроцикл з окупантами і зафіксувати цей процес на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Зазначається, що на Запорізькому напрямку противник під час наступальних дій намагається здійснювати переміщення особового складу малими піхотними групами не тільки на бронетехніці, а й на швидкісних квадроциклах.

"Погода таке, можливо, і дозволяє. А Сили оборони України - ні. Так, протягом минулого тижня наші воїни знищили всього 10 ворожих квадроциклів", - пише командувач.

Також він опублікував відео, на якому показано припинення спроби заміни особового складу росіян із використанням квадроцикла. Транспортний засіб було знищено скиданнями з дрона.

Росіяни стали використовувати квадроцикли

Раніше Тарнавський повідомляв, що росіяни на Оріхівському напрямку в Запорізькій області стали використовувати квадроцикли для переміщення між позиціями.

"Противник намагається здійснювати переміщення особового складу не тільки малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах. По ворогу наноситься вогневе ураження, ворог знищується", - писав Тарнавський.

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