Тарнавський показав відео знищення квадроцикла з окупантами на Запорізькому напрямку
Українські воїни на Запорізькому напрямку змогли знищити квадроцикл з окупантами і зафіксувати цей процес на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Зазначається, що на Запорізькому напрямку противник під час наступальних дій намагається здійснювати переміщення особового складу малими піхотними групами не тільки на бронетехніці, а й на швидкісних квадроциклах.
"Погода таке, можливо, і дозволяє. А Сили оборони України - ні. Так, протягом минулого тижня наші воїни знищили всього 10 ворожих квадроциклів", - пише командувач.
Також він опублікував відео, на якому показано припинення спроби заміни особового складу росіян із використанням квадроцикла. Транспортний засіб було знищено скиданнями з дрона.
Росіяни стали використовувати квадроцикли
Раніше Тарнавський повідомляв, що росіяни на Оріхівському напрямку в Запорізькій області стали використовувати квадроцикли для переміщення між позиціями.
"Противник намагається здійснювати переміщення особового складу не тільки малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах. По ворогу наноситься вогневе ураження, ворог знищується", - писав Тарнавський.
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