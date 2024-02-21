Россияне под Ореховым передвигаются на квадроциклах, ВСУ уничтожили один, - Тарнавский

Россияне на Ореховском направлении в Запорожской области стали использовать квадроциклы для перемещения между позициями. Украинские военные уничтожили один из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

По его словам, враг за минувшие сутки нанес 54 авиаудара, совершил 1151 артобстрел (в том числе 2 сброса с дронов боеприпасов с химическим веществом), 103 удара дронами-камикадзе и 47 штурмовых действий.

Квадроциклы

Командующий сообщил, что безуспешными атаки россиян были, в частности, на Ореховском направлении.

"Здесь противник пытается осуществлять перемещение личного состава не только малыми пехотными группами, но и на скоростных квадроциклах. По врагу наносится огневое поражение, враг уничтожается", - написал Тарнавский.

Потери оккупантов

Командующий сообщил, что общие потери россиян за сутки 20 февраля составили: в живой силе - 521 человек, в вооружении и военной технике - 60 единиц, не считая дронов. Также уничтожено:

6 танков;

34 боевые бронемашины;

6 артсистем;

1 РСЗО;

12 автомобилей;

1 единица спецтехники. В частности, уничтожен и квадроцикл россиян.

Также Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов врага и еще 1 важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 233 дроны различных типов.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные отразили 20 атак противника на Марьинском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

А потери России в войне против Украины превысили 406 тысяч солдат. Также ВСУ в сутки уничтожили более 200 единиц вражеской техники.