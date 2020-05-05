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Тарифи на залізнічні перевезення має визначати транспортна Нацкомісія, - МІУ

Новини » Політика     05.05.2020 - 11:34
Тарифи на залізнічні перевезення має визначати транспортна Нацкомісія, - МІУ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Міністерство не заявляло про необхідність негайного зростання тарифів

Тарифи на залізничні вантажні перевезення в Україні повинна визначати Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, законопроект про створення якої готується до подання до Верховної ради. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Не зійти з рейок: чим загрожує бізнесу зростання тарифів на залізничні перевезення".

Зокрема, на запит РБК-Україна в прес-службі Міністерства інфраструктури (МІУ) відзначили, що міністерство не заявляло про необхідність підвищення тарифів на вантажні перевезення.

"Мова йшла про розгляд можливості зближення тарифних класів, яке ініційоване "Укрзалізницею". Функція визначення будь-яких тарифів взагалі не повинна покладатися на міністерство", - повідомили виданню в МІУ.

Також у міністерстві уточнили, що тарифи має визначати незалежний регулятор.

"Саме тому ми розробили проект закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту", який було внесено до Верховної ради 28 грудня 2019 року. У зв'язку зі зміною уряду законопроект повернуто і зараз проходить перепогодження з іншими органами влади, але ми розраховуємо подати його до парламенту найближчим часом", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що "Укрзалізниця" не буде підвищувати тарифи на пасажирські перевезення після завершення карантину. Він також заявляв про те, що на сьогодні не вистачає закону про незалежного регулятора у сфері транспорту, щоб встановлювалися тарифи.

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