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Тарифы на ж/д перевозки должна определять транспортная Нацкомиссия, - МИУ

Новости » Политика     05.05.2020 - 11:34
Тарифы на ж/д перевозки должна определять транспортная Нацкомиссия, - МИУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Министерство не заявляло о необходимости немедленного роста тарифов

Тарифы на железнодорожные грузовые перевозки в Украине должна определять Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере транспорта, законопроект о создании которой готовится к подаче в Верховную раду. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Не сойти с рельсов: чем грозит бизнесу рост тарифов на ж/д перевозки".

В частности, на запрос РБК-Украина в пресс-службе Министерства инфраструктуры (МИУ) отметили, что министерство не заявляло о необходимости повышения тарифов на грузовые перевозки.

"Речь шла о рассмотрении возможности сближения тарифных классов, которое инициировано "Укрзализныцей". Функция определения любых тарифов вообще не должна возлагаться на министерство", - сообщили изданию в МИУ.

Также в министерстве уточнили, что тарифы должен определять независимый регулятор.

"Именно поэтому мы разработали проект закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта", который был внесен в Верховную раду 28 декабря 2019 года. В связи с изменением правительства законопроект возвращен и сейчас проходит пересогласование с другими органами власти, но мы рассчитываем подать его в парламент в ближайшее время", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что "Укрзализныця" не будет повышать тарифы на пассажирские перевозки после завершения карантина. Он также заявлял о том, что на сегодня не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы устанавливались тарифы.

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