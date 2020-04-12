УЗ не планує підвищувати ціни на квитки після завершення карантину, - Криклій

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Однак, міністр не виключає, що до цього питання повернуться в майбутньому

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій запевнив, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на проїзд у пасажирських поїздах після відновлення сполучення по завершенню карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, наразі бракує закону про незалежного регулятора у сфері транспорту, щоб тарифи встановлювалися ним.

"Тарифи ще не змінювалися... Поки що підвищення тарифів по пасажирських перевезеннях як не планувалося, так і не планується. Зрозуміло, що до цього питання необхідно буде підходити в майбутньому. Але коли? Я поки що вам не скажу. Тим більше, що наразі пасажирські перевезення у нас не здійснюються", – сказав Криклій.

Раніше повідомлялося, що квитки на поїзди, які були скасовані через припинення пасажирських перевезень залізницею можна буде повернути у будь-якій залізничній касі, але вже після завершення карантину.

РБК-Україна писало, що часткове відновлення роботи громадського транспорту в Україні уряд планує на середину травня за умови зниження динаміки захворюваності на коронавірус.

Як відомо, станом на ранок 11 квітня Міністерство охорони здоров'я лабораторно підтвердило 2511 випадків зараження коронавірусом в Україні.