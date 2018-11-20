Уряд оцінив ефект від підвищення цін на газ для населення у 9 млрд гривень

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни України заплатять за газ на 9 млрд гривень більше, що дозволить зекономити бюджетні кошти

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, враховано 9 млрд грн ефекту від підвищення цін на газ для населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порівняльну таблицю щодо врахування бюджетних висновків Верховної ради при доопрацюванні проекту "Про державний бюджет України на 2019 рік".

Як зазначається в документі, додатковий ресурс становить 9 млрд грн за рахунок підняття ціни на газ для забезпечення побутових споживачів та виробників теплової енергії.

Згідно документом, з 1 листопада 2018 року ціни на газ зростуть на 1 387 грн (з 4 849 грн до 6 236 грн) та з 1 травня 2019 року до 7 185 грн за тисячу кубометрів.

Як писало РБК-Україна, 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект дербюджету-2019 для розгляду у другому читанні. Доходи держбюджету на 2019 рік передбачено сумі 1 026,1 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд грн та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд грн. Видатки держбюджету на 2019 рік передбачено у сумі 1 112,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд грн та видатки спеціального фонду - 106,3 млрд грн.

У порівняні з першим читанням доходи і видатки держбюджету збільшено на 17,7 млрд грн. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд грн.